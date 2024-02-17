تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 .. مفاجأة جديدة تنتظر 11 مليون مواطن

انت الأن تتابع خبرتأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 .. مفاجأة جديدة تنتظر 11 مليون مواطن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حاول العديد من أصحاب المعاشات والذي يفوق عددهم عن 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، معرفة حقيقة تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024.
- وانتشرت عدد من الأقاويل التي تتحدث حول احتمالية تأجيل صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15% والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تحدد تلك الأقاويل الأسباب التي تؤدي إلي عدم صرف الزيادة الجديدة في شهر مارس القادم.
تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024
- وبعد الفحص والتدقيق تبين أن ما تم تداوله حول تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024، هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ولا وجود له على أرض الواقع، مما يعني أن الهدف من هذه الأقاويل هي إثارة القلق في نفوس كبار السن.
- من جانبها أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماهعية أنه سيتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في اليوم الأول من شهر مارس القادم، وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصري ومنافذ فوري.
زيادة المعاشات الجديدة 2024
- وأشارت الحكومة أن الزيادة الجديدة تصل قيمتها إلي 15% حيث أنها تبدأ من 150 جنيهاً وتنتهي عند 1890 جنيهاً، وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.