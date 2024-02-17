تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 .. مفاجأة جديدة تنتظر 11 مليون مواطن

انت الأن تتابع خبرتأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 .. مفاجأة جديدة تنتظر 11 مليون مواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول العديد من أصحاب المعاشات والذي يفوق عددهم عن 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، معرفة حقيقة تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024.

وانتشرت عدد من الأقاويل التي تتحدث حول احتمالية تأجيل صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15% والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تحدد تلك الأقاويل الأسباب التي تؤدي إلي عدم صرف الزيادة الجديدة في شهر مارس القادم.

تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024

وبعد الفحص والتدقيق تبين أن ما تم تداوله حول تأجيل صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024، هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ولا وجود له على أرض الواقع، مما يعني أن الهدف من هذه الأقاويل هي إثارة القلق في نفوس كبار السن.

من جانبها أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماهعية أنه سيتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في اليوم الأول من شهر مارس القادم، وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصري ومنافذ فوري.

زيادة المعاشات الجديدة 2024