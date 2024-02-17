انت الأن تتابع خبر بسبب المنخفض الجوي .. مفاجأة صادمة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة السبت 17 فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواصل تعرض محافظات جمهورية مصر العربية لمنخفض جوي في هذه الأيام مما يؤثر على تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 17 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية، بسبب المنخفض الجوي.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”،أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 17 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء، بالإضافة إلي سقوط أمطار على مختلف محافظات الجمهورية

حالة الطقس الساعات القادمة

وأوضحت غانم أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم السبت 17 فبراير 2024 أنه سيكون هناك نشط مثير للرياح والأتربة . بالإضافة الشبورة المائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بسبب تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.