انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب على طريق الصداقة القديمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 9 أشخاص ، نتيجة حادث سيارة انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وذلك في نطاق محافظة أسوان،. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي انقلابها

ووصل بلاع لعمليات النجدة في محافظة أسواناليوم السبت 17 فبراير 2024 بشأن حادث طريق الصداقة القديمة ، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى القريب من موقع الحادث بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق الصداقة القديمة

وأعلن التقرير الطبي عن حادث طريق الصداقة القديمة ، وصول 9 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد حيث أنه نقلهم إلي مستشفى قريب من الحادث لتلقي العلاج اللازم حتي يتمثل إلي الشفاء التام، وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، كما تم الدفع بعدد من الأوناش من أجل إزالة السيارة عن الترعة وعودة حركة السير إلي طبيعتها.

وجاءت أسماء المصابين كما يلي