الخارجية تعلق على مزاعم إنشاء مصر منطقة عازلة على حدودها مع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 06:35 مساءً - نفى وزير الخارجية سامح شكري خلال حديثه لـ بي بي سي، أن تكون مصر بصدد اتخاذ خطوات لإقامة منطقة عازلة، أو معسكرات لنازحين فلسطينيين على حدودها مع قطاع غزة.

وفيما سبق نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قطاع غزة ما زال يشهد حربا همجية، غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال يستمر في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها بتحقيق التطهير العرقي.

مؤتمر أعمال القمة 37 للاتحاد الإفريقي

وأضاف أبو الغيط، في كلمته خلال مؤتمر أعمال القمة 37 للاتحاد الإفريقي، أن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي، وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم.

المواقف الأفريقية

وثمن كافة المواقف الأفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه المواقف لا بد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، باعتبار ذلك الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي تبنته جامعة الدول العربية منذ إقرار مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لما قامت به جنوب أفريقيا -وما زالت- من جهود في محاسبة الاحتلال وفضح جرائمه والسعي لوضع حد للمذبحة بإقامة الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.