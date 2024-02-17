ورش تدريب وتأهيل للكبار والأطفال.. فعالية للتحالف الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 06:36 مساءً - افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور علي جمعه وعدد من قيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي والنواب، اليوم، السبت، في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوير بالجيزة، أعمال ورش تصنيع وتدريب للحرف اليدوية والملابس ومراكز تأهيل الأطفال.

وشملت الفعالية استضافة مع يقرب من 500 أسرة من أهالي المحافظة وما يقرب من 1200 طفل للتعليم والتدريب في ورش حرفية لتعليم الخزف والمهن اليدوية ومحور الأمية.

وتعمل مؤسسة الصديقية التابعة للتحالف الوطني على تعليم الكبار أيضا في مصنع ملابس على التصنيع والخياطة وسوف تتم تنمية المهارات والقدرات الخاصة بهم وتعديل السلوك من خلال ورش تدريبية أيضا وذلك لتأهيل الشباب والفتيات على العمل والاستفادة من التدريب.