نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "منوف - كفر الزيات" الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/2/2024 تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي منوف وكفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط "منوف - كفر الزيات".

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على راحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، السبت، يقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً.

كما يقوم قطار 861 من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أنها لا تدخر أي جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.