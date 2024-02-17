نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في قانون العمل الجدي لتحديد سن التقاعد2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتقديم الدعم للمواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تم إصدار قانون العمل الجديد، الذي يشمل زيادات دورية في رواتب الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة، لتوضيح نظام العمل في مؤسسات الدولة.

في هذا السياق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بصرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين بقيمة تصل إلى 300 جنيه مصري، وهذه المكافآت ستُصرف شهريًا.

قيمة المكافأة الشهرية للمتقاعدين تبلغ 30% من راتب المتقاعد، ويتم صرفها في أيام وأماكن محددة بواسطة الجهات المختصة. هذا الإجراء يأتي لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المصري في ظل التحديات الراهنة.

للاستعلام عن المكافآت الخمسة، يجب على المواطن اتباع الخطوات الموضحة على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع إثبات أوراق المكافأة وختمها من الجهة المعنية.

أما بالنسبة لشروط المعاش المبكر لعام 2024، فتتضمن ضرورة مطابقة فترة الإشتراك للتأمين مع زمن التأمين الفعلي، ويجب أن يكون للمتقاعد مدد اشتراك لا تقل عن 20 عامًا.