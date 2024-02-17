نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملحمة وطنية.. مبادرة أنت الحياة تنهي سنوات التهميش وترسم البسمة على وجوه أهالي أطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سطر جدعان وأبطال مؤسسة حياة كريمة، ملحمة وطنية لخدمة الأهالي الأكثر إحتياجًا على أرض مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ليرسمون البسمة على شفاههم ويبثون الأمل في قلوبهم، من خلال تدشين مبادرة أنت احياة التي تضمنت عدة فاعليات متنوعة بمركز شباب قرية الكُداية لمدة أسبوع كامل.

وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي وهيئة تعليم الكبار، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

فلم تكتف المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الفئات الاكثر احتياجا بالقرى والنجوع المختلفة بالمشروعات العملاقة التى غيرت صورة الحياة فى هذه المناطق فقط، بل شملت أيضا المبادرات الاجتماعية والتنموية، التى تساهم بالتوازى مع تلك المشروعات فى تحقيق حياة كريمة ولائقة للأهالى اللذين عانوا طويلا من التهميش والنسيان.

وضمت فاعليات مبادرة "أنت الحياة" فى ثاني فاعليتها بمحافظة الجيزة بقرية الكٌداية التابعة لمركز أطفيح، تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات، وتقديم العلاج والخدمات مجانا، وإحالة العمليات الجراحية لإجراءاها على نفقة الدولة.

كما تضمنت الفاعليات المبادرة الاجتماعية، وتنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى، كما شملت الفاعليات، امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ولم تقتصر فاعليات مبادرة "أنت الحياة" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة على النواحى الخدمية فقط بل تضمنت أيضا إقامة فاعليات ترفيهية للأطفال وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع الملابس الرياضية على المشاركين.

ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

1708090382330

1708090383328

1708090384964

IMG-20240216-WA0104

IMG-20240216-WA0107

IMG-20240216-WA0100

IMG-20240216-WA0105

IMG-20240216-WA0108

IMG-20240216-WA0103

IMG-20240216-WA0094

IMG-20240216-WA0082

IMG-20240216-WA0075

IMG-20240216-WA0074

IMG-20240216-WA0072

IMG20240215115241