نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تكشف خطة تطوير مركز التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، الإعلان عن إطلاق مركز التدريب والبحوث بالنقابة، في ثوبة الجديد، وافتتاحه مجددًا عقب التطوير وفق قواعد جديدة، وذلك خلال أيام.

وقال في تصريحات صحفية، إن الخدمات التدريبية للمركز كانت مقتصرة على أعضاء الجمعية العمومية. إلى أن تم إتاحتها لغير أعضاء الجمعية العمومية، حتى تتمكّن النقابة من استقبال الطلبة والمهتمين بتحصيل مهارات الصحافة، سواءً من المصريين أو من العرب.

وأضاف أن مركز التدريب بنقابة الصحفيين بدأ في تقديم عددٍ من الدورات النوعية في صحافة البيانات، وإنتاج تقارير الفيديو، والتي أحدثت نقلة في أداء اللجنة والمركز.

وأكد أنه عقب الإطلاق الجديد للمركز بالاستديوهات التي تم تطويرها، سيُتيح دورات في مجال التصوير، والإخراج، والإلقاء الإذاعي، والمونتاج؛ حيث أصبحوا حاليًا جزء من عمل الصحفي، للارتقاء مهارات إنتاج المحتوى المرئي، بجانب مهارات الكتابة.