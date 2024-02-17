نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين”: تقرير لجنة الحريات سيتناول كافة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، بأن تقرير لجنة الحريات سيعرض على الجمعية العمومية الشهر المقبل؛ حيث سيتناول المؤشرات الإيجابية في ملف الحريات، وكافة المطالب والتحدّيات التي يواجهها هذا الملف.

وقال في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة يبذل جهدًا كبيرًا في محاولة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن نحو 7 صحفيين خلال العام الماضي.

وفيما يخص خطة تطوير جائزة الصحافة المصرية، أوضح “كامل” أنه تم إبعاد مجلس النقابة الذي يخضع في بعض الأوقات للأهواء والمصالح الانتخابية من الإشراف على الجائزة، الأمر الذي تطلّب إنشاء مجلس أمناء يرأسه آخر الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية، ويتضمّن في عضويته نقباء سابقين، وعدد من كِبار الكُتّاب الصحفيين، على أن يتغيّر المجلس سنويًا.

وأضاف عضو مجلس النقابة، أن هذا القرار كان اقتراحًا من خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتم تنفذه، ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين: الكاتب الصحفي يحيى قلاش، وضياء رشوان، وعبدالمحسن سلامة.

وتابع: “يضم أيضًا كلًا من الكتّاب الصحفيين، سناء البيسي، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الرويني، وهالة العيسوي، وعبدالله السناوي، وأيمن الصياد، وحمدي رزق، وأسامة سلامة”.