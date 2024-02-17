ضبط 31 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 38 مليون جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 07:33 مساءً - ​​واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القوية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.