الداخلية تضبط 678 قضية حجب سلع تموينية باجمالى 296 طن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 07:33 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 678 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وبلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة 296 طن سلع تموينية، أبرزها

"53 طن دقيق 20 طن سكر، 12 طن أرز، 80 طن أعلاف حيوانية، 84 ألف لتر مواد بترولية، 18 ألف عبوة سجائر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.