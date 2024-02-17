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أحمد جودة - القاهرة - تزداد حاليًا رغبة عدد كبير من المواطنين في العثور على رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد إلى بطاقات التموين. يتطلع المواطنون إلى إضافة المواليد من وقت لآخر من أجل الاستفادة من السلع التموينية إذا كانوا مستحقين لها، يجب التنويه إلى أن إضافة المواليد يتم بشكل دوري ولفئات معينة فقط.

سنوضح لكم كيفية إجراء عملية الإضافة عندما يتم فتح فترة التقديم وتحديد الموعد المتوقع لذلك.

حتى الآن، لم يتم فتح باب التسجيل لإضافة أي مواليد على بطاقات التموين. ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لإضافة المواليد في شهر يوليو 2024 المقبل.

سيتم تخصيص ميزانية لهذه العملية للفئات المحددة. بعد التسجيل، سيتم توزيع حصة التموين الخاصة بكل فرد.

بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg.. إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لإجراء عملية التسجيل:

قم بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية واختر خدمة "التموين". انقر على "ضم أفراد أسرتي" أو "إضافة الأولاد غير المقيدين" إذا كان لديك أولاد غير مسجلين. انقر على "تسجيل حساب جديد". أدخل الرقم القومي الخاص بك واسم الوالدة، ثم اتبع باقي الخطوات لإكمال عملية التقديم.

تم تحديد عدد من الفئات المسموح لها بتسجيل المواليد من قبل وزارة التموين المصرية. وعند فتح فترة التقديم، ستكون لهذه الفئات الأولوية في التسجيل وتشمل الفئات التالية: