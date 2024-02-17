جمعة ونواب وقيادات التحالف الوطني يشاركون بفعالية «معا نحو إنسان يحب الحياة»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 08:34 مساءً - شارك عدد من قيادات الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والشخصيات السياسية والنيابية، فى فعالية «معا نحو إنسان يحب الحياة» والمقامة في واحة مساكن عثمان، ومنهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب.

وأجروا جولة داخل مؤسسة الصديقية في مركز شباب مساكن عثمان، التي يترأس مجلس أمنائها الدكتور علي جمعة، وتضم فصول أطفال مساكن عثمان الأولى بالرعاية، وذلك للاطلاع على التأهيل الذي يتم للأطفال من خلال تقديم مختلف البرامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتشمل أيضا الفعالية توزيع شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة احتفالات ثقافية وأنشطة رياضية لأهالي وأطفال المنطقة.