«شكري» خلال مؤتمر ميونخ للأمن: نوفر كل الدعم ونتخذ الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 08:34 مساءً - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إننا نوفر كل الدعم الممكن ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أي عمليات عسكرية شاملة في غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية.

وتابع وزير الخارجية المصرى أننا أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرا على أمننا القومي. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة. ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.