رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 واهم الاوراق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة وإنه يتم من خلال زيادة تلك المعاشات وجاءت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح كافة المعلومات التي تخص المعاش.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

تم التصريح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن إنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة وذلك فى يوم الخامس عشر منتصف الشهر حيث إنه تم صرف المعاش خلال الشهر الحالي في يوم الخميس السابق 2024 مع العلم عن إنه سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر مارس في اليوم الخامس عشر من مارس 2024، ومن المتوقع ان يتم زيادة المعاشات بداية من الشهر القادم ويسهل الاستعلام عنها الاستعلام عن معاش بشكل الكتروني.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن المعاش ويتم من خلال القيام بالاتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بها.

كتابة رقم البطاقة الشخصية بشكل صحيح.

ثم يتم النقر على زر استعلام.

ما هي اهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يوجد عدد كبير من الشروط والمعايير الضرورية التي لا بد من توافرها حتى يتم الحصول على هذا المعاش ومن ضمن الشروط: