شكري: أي عمليات عسكرية شاملة في غزة ستكون لها تداعيات كارثية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 09:35 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرًا على أمننا القومي.

وأوضح أن مصر توفر الدعم الممكن وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.