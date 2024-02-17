أحمد جودة - القاهرة - شروط الإعلان 18 الإسكان الاجتماعي في 8 مدن جديدة على مستوى الجمهورية.. تفاصيل كاملة

ازدادت معدلات البحث من قبل المواطنين عن شروط الإعلان 18 الإسكان الاجتماعي، وهو أمر في غاية الأهمية، حيث يحتاج المتابعين معرفة كل المعلومات الخاصة بالإعلان القادم من الشروط ومواعيد التقديم وغيرها.

شروط الإعلان 18 الإسكان الاجتماعي

طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف مدن مصر، هذا ما أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعي حيث تقدم وزارة الإسكان شقق سكنية مختلفة المساحة بين 75 و90 متر مربع، ولكنها تكون مخصصة لفئة معينة من المواطنين.

ضوابط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان 18

أعلن الصندوق في وقت سابق عن الإعلان 18 الذي انتظره المواطن خلال الأيام الأخيرة من عام 2023، وفقا لما تم إعلانه لذلك يبحث الجميع عن شروط الحصول على الوحدات السكنية.

الشقق السكنية متاحة للمواطنين المصريين فقط.

لا يجوز أن يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 51 عام.

التقديم يكون على وحدة سكنية فقط في أقرب مدينة لك وبالتالي يرفض الطلب في حال التقديم على أكثر من وحدة.

عدم امتلاك أي وحدات سكنية في نفس المدينة التي تقدمت لطلب وحدة فيها.

لا بد من دفع قيمة مقدم الحجز والذي يحدد على حسب مساحة وسعر الشقة.

الحد الأدنى لدخل الشخص الأعزب 6 آلاف جنيه و8 آلاف للمتزوج.

يجب أن يكون صاحب الطلب مقيم في المحافظة التي تتبعها الوحدات السكنية أو على الأقل لديه عمل ثابت في تلك المحافظة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع المتقدمين في إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن طلبات التقديم، عن طريق التواصل من خلال الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وتعمل الأرقام يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءا، ماعدا يومي الجمعة والسبت.