وزارة الصحة تجرى قرعة البعثة الطبية للحج 19 فبراير الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 10:33 مساءً - قررت وزارة الصحة والسكان إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم الحج يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجارى بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن معاييير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات .

ويشارك فى القرعة جميع أعضاء المهن الطبية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإدارات الصحية التابعة.