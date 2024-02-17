رئيس مجلس أمناء 6 أكتوبر الجديدة: سنعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة الصعاب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء 6 أكتوبر الجديدة، أن مجلس الأمناء سيعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كل الصعوبات والمعوقات، مشددا على أن المجلس الجديد ليس له هدف إلا خدمة أبناء المدينة في مختلف القطاعات.

وقال الجيوشي في تصريحات صحفية، إن المجلس الجديد سيواصل مسيرة العطاء، وسيبني على ما حققته المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن أبواب جميع أعضاء المجلس مفتوحة للجميع من أجل الارتقاء بالمدينة.

وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أن المجلس الجديد سيكون له برامج واضحة ومحددة في جميع الملفات.

وتابع: “سنكون حريصين على التواصل المستمر مع أهلنا في المدينة، ونشكر المجلس السابق وجهاز المدنية على روح التعاون المثمر”.

يشار إلى أن قبل أسبوع أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن انتخاب طارق الجيوشي رئيسًا لمجلس أمناء المدينة وحسام رفعت وكيلًا للمجلس عن المستثمرين والدكتور محمد عبد المنعم وكيلًا للمجلس عن الأهالي.

وجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة للدورة الجديدة 2024 - 2026 لاختيار رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية داخل المجلس.

ويضم تشكيل مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة كل طارق الجيوشي والمهندس مصطفى عبيد وأحمد راشد وأمير فؤاد وحسام رفعت ومرزوق محمد عن المستثمرين، والدكتور أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد عبد المنعم ومحمد معروف ودينا عمران وعزة غنيمي وفاطمة غفران وميلاد جرجس وخالد علي وعوض محمد عن الأهالي.