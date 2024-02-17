وثائق نادرة عن حرب أكتوبر.. الإعلام العسكرى لعب دورا مهما في معركة العبور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 11:39 مساءً - نشر موقع وزارة الدفاع المصرية عدة وثائق نادرة حول حرب أكتوبر 1973، تحدث فى بعض منها عن الإعلام العسكرى، وأكد أن الإعلام المصرى -خاصة العسكرى- لعب دوراً هاماً فى مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973م ليختلف تماماً عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيه 1967م.

وأكد الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أن الإعلام المصرى خرج إلى نطاق التأثير الإقليمى والدولى وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية، والتحم بالأحداث العربية والعالمية، واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصرى بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجى العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك ادارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

كما تضمنت الوثائق التى كشفها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، كيفية تصفية الثغرة ممثلة فى الخطة شامل وشامل المعدلة، إضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.