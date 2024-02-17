مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: وثائق أكتوبر رسالة تذكير للعالم بما فعلناه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 11:39 مساءً - أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الوثائق الصادرة اليوم عن فترة حرب أكتوبر والاستعداد لها تحمل دلالة مهمة في التوقيت في ظل منطقة تموج بكثير من المتغيرات، وتجعلنا نتذكر ما حدث، و نذكر الاخرين بما حدث، وذلك لأننا نقول للعالم إنه رغم الظروف وقتها فقد حققنا المطلوب، وظروفنا اليوم أفضل ونستطيع فعل المطلوب في كل وقت وحين.

وأضاف العمدة في تصريحات لليوم السابع أن الإفراج عن هذه الوثائق يعتبر رسالة ردع للعالم كله ورسالة تذكير بأن مصر دولة قوية و رشيدة في الوقت نفسه وتتعامل بأسس و ثوابت، و لا تتعامل بأهواء وعواطف، ولذلك نشر تلك الوثائق تجعلنا نذكر العالم بما تم، و هي وثائق تثبت قوة المقاتل المصرى.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك ادارة الحرب بمراحلها حتى وقف اطلاق النيران.

كما تضمنت الوثائق التى كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالاضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.