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أحمد جودة - القاهرة - "خير كتير لكل المواطنين" أسعار السلع الغذائية في التموين 2024 قبل رمضان، تسعى الغالبية الكبيرة من المواطنين المصريين إلى الحصول على معلومات حول أسعار السلع الغذائية الموجودة في برنامج التموين لعام 2024 قبل شهر رمضان.

يأتي هذا الاهتمام نتيجة لأهمية هذه السلع التي تُوزَّع من قبل الحكومة مجانًا، بهدف دعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان حياة كريمة للجميع. ويجدر بالذكر أنه لم يتم تطبيق أي زيادات على أسعار هذه السلع، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير سلع أساسية بأسعار ميسرة.

أسعار السلع التموينية الأساسية

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط القادمة كل ما توفرة وزارة التموين السلع الأساسية بأسعار أقل من المتاحة في الأسواق، وجاءت قائمة الأسعار الحالية على النحو التالي:

يبلغ سعر واحد كجم من السكر 12.60 جنيه مصري.

متاح كيس مكرونة وزن 800 جرام، يصل سعرها 14.00 جنيه مصري.

أما كيس المكرونة الذي يزن 400 جرام قد يصل سعره إلى 7 جنيهات فقط لا غير.

يبلغ سعر 500 جرام من العدس المجروش 21 جنيه مصري.

قد يصل سعر زجاجة زيت وزن 800 مللى إلى 30 جنيه مصري.

يصل سعر 500 جرام من الفول المعبأ إلى 9 جنيهات فقط لا غير.

يتوفر مسحوق أتوماتيك بوزن 800 جرام، يصل سعره إلى 25 جنيه مصري.

يبلغ سعر واحد كجم من الدقيق المعبأ سواء ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه مصري.

مسحوق عادي بوزن 800 جرام بسعر يبلغ 16 جنيه مصري.

يبلغ سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات فقط لا غير.

أسعار السلع الغذائية في التموين 2024 قبل رمضان

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال النقاط التالية الأسعار الحالية لمجموعة من السلع التموينية الأخرى غير الأساسية، والتي تتمثل فيما يلي من نقاط:

قد يصل سعر علبة شاي ناعم بوزن 40 جرام إلى 5 جنيهات فقط لا غير.

يوجد صلصة وزن 300 جرام يصل سعرها إلى 8 جنيهات فقط لا غير.

يبلغ سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام 18 جنيه مصري.

متاح مربى أنواع وزن 350 جرام بسعر قد يصل إلى 16 جنيه مصري.

يبلغ سعر جبن أبيض بوزن 125 جرام، 4.5 جنيهات فقط لا غير.