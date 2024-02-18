نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصديقية.. مؤسسة خيرية لتنمية وتطوير الإنسان في الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، إحدى منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، فعالية كبرى لتدشين واستعرض جهود المؤسسة، وذلك في مركز شباب مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر.

وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والشيخ محمود التهامي، والدكتورة جيهان زكي المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وتضمنت الفعالية استعراضًا، لأنشطة مؤسسة الصديقية الثقافية والاجتماعية في منطقة مساكن عثمان، التي تعد من بين المناطق الأولى بالرعاية، وشملت الفعاليات أيضا فتح فصولا لمحو الأمية ومحو الأمية الإلكترونية وفصولا لتعليم الرسم واللغتين العربية والإنجليزية وكذلك ورشة للتدريب على الخياطة ومشغلا بمثابة مصنع صغير تعمل به عشرات السيدات من أبناء المنطقة بعد تدريبهن على الخياطة لمدة 6 أشهر.

كما تفقد الشيخ علي جعمة بصحبة الوزير أنشطة المؤسسة وإنتاج العاملات بالمشغل، وشددا على ضرورة دعم السيدات وعرض منتجاتهن في معارض وزارة الشباب والرياضة.

كما تم تنظيم فعاليات ثقافية للأطفال أمام الحاضرين بدأت بتلاوة القرآن وعزف النشيد الوطني وشملت أيضا الغناء والتمثيل وتقديم عرض عن تاريخ مؤسسة الصديقية وجهودها للارتقاء بالمجتمع المحلي في منطقة مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر.

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