نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات جديدة من الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة القاهرة في نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتركيز الجهود على الأحياء ذات الاحتياجات الملحة لتوفير منتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية. تم ذلك بالتعاون مع قطاعي التموين والغرفة التجارية والمجتمع المدني.

تتضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على الأسعار ما يلي:

- التنسيق بين التموين والغرف التجارية والأحياء لتوفير أماكن للمعارض والشوادر.

- تشجيع المجتمع المدني والشركات على المشاركة في مبادرة خفض الأسعار.

- زيادة استعداد المحافظة لضمان توفير الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

تم أيضًا تفعيل حملات رقابية تتضمن:

- تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

- التحقق من جودة وتوفر السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مناسبة قبل بداية شهر رمضان.

- متابعة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من قبل الطب البيطري والصحة والتموين لضمان صلاحية السلع وتطابقها للمواصفات.

تم توظيف منافذ متحركة للسلع في الميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة وضمان وصول هذه الخدمات لجميع سكان المحافظة. كما تم التوسع في عدد منافذ بيع السلع لتشمل جميع المناطق والأحياء بالقاهرة، وتوفير المواقع المناسبة لذلك.