نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اماكن شاغرة.. وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط التقديم لوظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مُعلنًا عن مفاجأة في شروط التقديم حيث يبدأ التقديم اعتبارًا من أول شهر مارس المقبل.

يشدد الجهاز على ضرورة الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة، وتكمن المفاجأة في قبول المتقدمين حتى سن 26 عامًا، مما يفتح الباب أمام خريجي الجامعات المصرية للتقديم.

وفقًا لتقرير الجهاز، سيتم التقديم لوظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية.

يتطلب التقديم لهذه الوظائف مؤهل عالي بكالوريوس الهندسة وأن لا يقل التقدير عن جيد جدا.

شروط التقديم:

- عدم تجاوز العمر 26 عامًا.

- حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس هندسة.

- تقدير لا يقل عن جيد جدا.

الأوراق المطلوبة تشمل الصورة الشخصية، والرقم القومي وجه أول ساري، والرقم القومي وجه ثاني ساري، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، وموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وإيصال الإيداع البنكي، وصحيفة الحالة الجنائية سارية، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.