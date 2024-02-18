نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح وحدات سكنية جديدة بمدينة حدائق أكتوبر "تفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة مميزة لراغبي حجز وحدات سكنية في مدينة حدائق أكتوبر، حيث سيتم طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من مشروع "Valley towers".

تتضمن هذه الوحدات العديد من المميزات، مثل قربها من المتحف المصري والأهرامات.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان عن بدء عمليات الحجز في الأيام القليلة المقبلة، وستكون عملية الحجز إلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

شدد المصدر على أهمية اتباع الراغبين في الحجز لجميع الشروط المطلوبة.

التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية الجديدة تشمل:

- مساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع.

- الإعلان عن بدء الحجز قريبًا.

- موقع متميز في حدائق أكتوبر على طريق الواحات.

- جدية حجز تبلغ 150 ألف جنيه.

- مصاريف دراسة بمبلغ 1000 جنيه لا تتجزأ.

- سداد 20% إضافة إلى مصاريف إدارية ورسوم لصالح مجلس الأمناء.

- سداد 10% عند الاستلام وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة تصل إلى 7 سنوات.

هذه الفرصة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع، وتعكس التزام الوزارة بتحسين الظروف السكنية للمواطنين.