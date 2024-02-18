انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024.. الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة والتقلبات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024، وأيضاً أن جميع البلاد سوف تشهد استمرار حالة من البرد الشديد والذي يصل إلى حد الصقيع في العديد من المناطق، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين باستمرار.

حالة الطقس اليوم الأحد

استمرار حالة الطقس اليوم شديد البرودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهاراً و شديد البرودة ليلاً، وأيضاً السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهاراً و شديد البرودة ليلاً، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد: دافئ نهاراً و شديد البرودة ليلاً، وتسقط الأمطار الغزيرة على العديد من المناطق، وأيضاً تحدث التقلبات الجوية العنيفة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأمطار: فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأما عن حالة البحر المتوسط فهو يكون معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر:

خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 18 فبراير

ويبحث جميع المواطنين في الوقت الحالي عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في كل المحافظات، وذلك بسبب الكثير من التقلبات المناخية التي تحدث في الوقت الحالي، وتسقط الأمطار الشديدة على العديد من المناطق المختلفة، وهي تأتي كما يلي:

القاهرة

العظمى: 19 درجة مئوية.

الصغرى: 11 درجة مئوية.

الإسكندرية

العظمى: 18 درجة مئوية.

الصغرى: 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية

العظمى: 18 درجة مئوية.

الصغرى: 13 درجة مئوية.

الصعيد

العظمى: 22 درجة مئوية.

الصغرى: 12 درجة مئوية.

جنوب سيناء