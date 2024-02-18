انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في دمياط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق في محافظة دمياط، من قطع المياه اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عن قطع المياه، لمدة 6 ساعات ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثالثة مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال إصلاح بخط المياه.

أماكن قطع المياه