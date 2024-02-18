انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الشوارع في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الأقصر ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الأقصر ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة ثلاث ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم ، بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة

أماكن قطع المياه