انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الشوارع في الأقصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الأقصر ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الأقصر ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة ثلاث ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم ، بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة
أماكن قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في شارع يوسف حسن من الكباش غربًا بجوار فندق إميليو حتى المكتبة الإسلامية شرقًا وشارع الراهبات الموازي لشارع يوسف وشارع الضرائب القديمة بجوار مسجد الحاج منصور وسلسلة مطاعم أم هاشم في مدينة الأقصر، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة