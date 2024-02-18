انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن في محافظة الغربية من قطع الكهرباء اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء شرق الغربية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 5ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء