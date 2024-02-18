رئيس جامعة القاهرة ووزيرة الهجرة يبحثان اليوم التعاون المشترك في ملف الهجرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:36 صباحاً - يستقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم، بمكتبه، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث التعاون المشترك في ملف الهجرة وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة القاهرة في المجالات البحثية بشأن ملف الهجرة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار الاستفادة من الامكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة في إعداد الدراسات والبحوث التي تدعم عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك تعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات جامعة القاهرة المتخصصة في تقديم رؤى علمية وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف الحيوي.