يفيد طلاب الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة قبل تسليم استمارة الامتحان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:37 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الأوراق يتم تسليمها مع استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، ويجب على للطالب تحضيرها قبل تسليم الاستمارة، حيث شملت: الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيه وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات https://moe-register.emis.gov.eg