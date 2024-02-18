القاهرة الإخبارية: شهيدة وجرحى بقصف إسرائيلى استهدف منزلين وسط قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 10:37 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية: "شهيدة وعدد من الجرحي بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.