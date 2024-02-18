نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة ٢٠٢٤ للموظفين والمعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحسينات مالية لعام 2024 في مصر، نظرًا لارتفاع أسعار المعيشة وتعقيدات الظروف الاقتصادية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، قررت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط تنفيذ زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات.

قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب بنسبة 50% اعتبارًا من مارس 2024.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة 2024:

سيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من مارس 2024. يأتي هذا القرار للتخفيف من الضغوط المالية على الأفراد وتيسير الحياة في ظل تحديات ارتفاع الأسعار.

جدول الزيادات:



- لتوضيح نطاق الزيادات، سيتم تحديد المرتبات الجديدة كالتالي:

- 1300 جنيهًا ستصبح 1495 جنيهًا.

- 1500 جنيهًا ستصبح 1725 جنيهًا.

- 1600 جنيهًا ستصبح 1840 جنيهًا.

- 2000 جنيهًا ستصبح 2300 جنيهًا.

- 2300 جنيهًا ستصبح 2645 جنيهًا.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات:

يمكن للمواطنين استعلام عن زيادة المعاشات عبر موقع التأمينات الاجتماعية. يتعين عليهم إدخال معلوماتهم الشخصية ورقم الهوية الوطنية للحصول على التفاصيل.

الزيادة السنوية للمعاشات:

يتضمن قانون المعاشات والتأمينات زيادة سنوية تصل إلى 15% سنويًا، وفقًا للمادة 35 من القانون رقم 148 لعام 2023. وستصرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024:

ستكون مرتبات شهر فبراير 2024 متاحة في فروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي "ATM".