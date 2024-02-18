نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يترشح رئيس جامعة أسوان لفترة رئاسية جديدة وفقا للقانون؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أحمد يسن، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسوان، لجريدة دوت الخليج، إن الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان الحالي، ليس له الحق في الترشح لفترة جديدة لجامعة أسوان لبلوغ سن المعاش. وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات المصرية على خلفية التشريعات الخاصة التي تحكم إجراءات تعيين رؤساء الجامعات والتي تنص عادةً على وجود شروط ومتطلبات يجب توافرها لتعيين رؤساء الجامعات المصرية.

وفي ذات السياق، تشير المادة الرابعة من قانون اختيار رؤساء الجامعات المصري إلى ما يلي:

1. أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2. أن يكون أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل، في حال الترشح للعمادة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة.

5. ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

6. إتمام المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن فتح باب الترشح لرؤساء خمس جامعات حكومية، وهي: القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان وأكاديمية السادات.

يبدأ التقديم من السبت 24 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير الجاري. وأوضح المجلس في بيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، وقد حددت اللجنة الزمنية والإجراءات اللازمة لتقديم الترشحات ومعايير المفاضلة.