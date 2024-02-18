خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 (دليل شامل)

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أحمد جودة - القاهرة - خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية لعام 2024، والتي ستُجرى ورقيًا في المدارس ابتداءً من 1 يونيو المقبل.

نستعرض فيما يلي توضيحًا حول خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لضمان إكمال العملية بدقة.

خطوات التسجيل:



1. الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

2. إدخال البيانات على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني.

3. سحب صورة شخصية عبر ماسح ضوئي "الإسكانر".

4. وضع الصورة على الاستمارة الإلكترونية خلال عملية التسجيل.



الاوراق المطلوبة



1. صورة شخصية على الاستمارة الإلكترونية.

2. بطاقة تحقيق الشخصية.

3. 5 صور ضوئية حديثة للطالب.

4. صورة من شهادة الميلاد.

5. صورتان مختومتان بخاتم شعار الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على الطلاب استيفاء هذه الأوراق لضمان قبولهم وتمكينهم من الدخول إلى امتحانات الدبلومات الفنية، مشددة على ضرورة إدخال البيانات بشكل كامل لتجنب أي تأخير في عملية القبول.