نائب محافظ بنى سويف يستقبل رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 11:37 صباحاً - أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لاستقبال اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،لبحث ومناقشة تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك (صقر 127) لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك في حضور : السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة

حيث رحب نائب محافظ بني سويف برئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية " تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم " قد أتمت استعداداتها ،على مدار الأيام الماضية ،لتنفيذ التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث وإدارتها بشكل سليم،

هذا، من المقرر أن يتم عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لاستعراض خطة التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات ،يعقبه تفقد موقع اصطفاف للمعدات الفنية للمحافظة للوقوف على جاهزيتها ومشاركتها في التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة وزيارة مخيم الإيواء بمعسكر بني سليمان شرق النيل