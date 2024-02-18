«الدواء الأمريكية» توافق على علاج بالخلايا الجذعية للمصابين بسرطان الجلد المتقدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 11:38 صباحاً - وافقت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA على علاج بالخلايا للمرضى البالغين المصابين بسرطان الجلد المتقدم، وهو أول علاج من نوعه تتم الموافقة عليه لأخطر أشكال سرطان الجلد.

ووفقا لوكالة رويترز الإخبارية، يسمح الضوء الأخضر للموافقة على أول علاج بالخلايا يستهدف ورمًا صلبًا باستخدامه لدى المرضى الذين سبق علاجهم بعلاجات أخرى، لكن السرطان لديهم انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولا يمكن إزالته بالجراحة.

وأشار التقرير إلى أنه علاج مناعي مشتق من الورم يتكون من خلايا الدم البيضاء الخاصة بالمريض والتي تقاوم المرض والمعروفة باسم الخلايا التائية، مع نوع محدد يسمى الخلايا الليمفاوية المتسللة للورم.

وتعتمد الموافقة على بيانات السلامة والفاعلية من دراسة عالمية أجريت على 73 مريضًا، سيتطلب العلاج تجارب تأكيدية للحصول على الموافقة التقليدية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأظهرت بيانات الدراسة أن معدل الاستجابة الموضوعية، وهو مقياس لفاعلية العلاج، لدى المرضى الذين عولجوا بنوع العلج المناعى بالجرعة الموصى بها، كان 31.5%.

علاج مناعى لسرطان الجلد