نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن اعتماد 12 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاوقاف المصرية عن اعتماد 12 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين،ونشرت أسماء الناجحين من المتقدمين لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية 2023م، وخريجي دور مايو 2023م للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة سوهاج، وسننشر تباعا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

م الاسم المديرية

1. منتصر خلف محمد قاسم سوهاج

2. صلاح أحمد ديسوقي عيسى سوهاج

3. طه السيد عبد الرازق داود سوهاج

4. حاتم ممدوح عبد النعيم علي سوهاج

5. جمال عبد الكريم محمد عبد الحليم سوهاج

6. جاسم محمد إبراهيم أمين سوهاج

7. محمد محمد فتحي عبد الرؤف سوهاج

8. أدهم السيد النص علي سوهاج

9. نور الدين أحمد محمد محمد سوهاج

10. تمام جمال أحمد همام سوهاج

11. أحمد محمود عبد القادر محمد سوهاج

12. حميد عزت أحمد محمد سوهاج

- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملا الآتي:

نسخة من المؤهل أصل.

1. صورة الرقم القومي.

2. صورتين شخصيتين حديثتين.

3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.