نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يعلن صرف أدوية للأورام السرطانية لـ82 مريضًا خلال ينايرالماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن صرف جرعات علاج الأورام السرطانية لعدد 82 مريضًا من داخل مصر وخارجها خلال شهر يناير 2024م.

وأوضح البيت في بيان له اليوم الأحد الموافق 18 من فبراير 2024م، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى الأورام السرطانية، تشمل صرف جرعات الأدوية كاملة وَفقًا للتقارير الطبية الخاصة بكل مريض حتى انتهاء مرحلة العلاج ولعدم توقف العلاج في أي مرحلة لحين الشفاء أو المراجعة الطبية.

وأشار أن المرضى الذين حصلوا على العلاج من محافظات القاهرة والجيزة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والقليوبية وبني سويف والمنوفية وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى بعض المرضى من الأشقاء السوريين والسودانيين.

أضاف البيان أن بيت الزكاة والصدقات يقدم خدمات طبية وعلاجية عبارة عن صرف الأدوية بصورة شهرية، منها أدوية الأورام، وأدوية الروماتويد، ويقدم خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب، وصيانة قوقعة الأذن، كما يسهم في جراحات زراعة الأعضاء، وعمليات القلب غير المغطاة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، والعمليات الجراحية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر ممن تنطبق عليهم الشروط الشرعية واللوائح القانونية لبيت الزكاة والصدقات.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أنه يمكن للحالات المرضية أن تستفيد من الخدمات العلاجية التي يقدمها البيت وفقًا للخطوات التالية:

أولًا: تقديم طلب بمقر بيت الزكاة والصدقات بمشيخة الأزهر.

ثانيًا: تسليم تقرير طبي مفصل بالخدمة الطبية المطلوبة من مستشفى جامعي أو حكومي.

ثالثًا: موقف الخدمة المطلوبة من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

رابعًا: استكمال المستندات المطلوبة (صورة البطاقة الشخصية، شهادات ميلاد الأبناء، عقد إيجار إن وجد، برنت تأميني).