محمود الهباش: مصر لعبت دورا محوريا فى إيصال المساعدات للفلسطينيين والتصدي لمؤامرة التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 03:32 مساءً - قال مستشار الرئيس الفلسطينى الدكتور محمود الهباش: "نحن على ثقة كاملة بمصر وبمواقفها ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية، فهى مواقف ثابتة ودائمة ومستمرة منذ بداية القضية الفلسطينية إلى الآن.

وأضاف فى مداخلة لقناة النيل الإخبارية، أن مصر لعبت خلال هذا العدوان دورا محوريا، أولا: فى إيصال المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصرى ومن خلال فتح ميناء رفح البرى والتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة خاصة الهلال الأحمر الفلسطينى الذى يعتبر القناة الشرعية الوحيدة لإدخال المساعدات إلى القطاع".

وأضاف الدكتور الهباش: "إن الدور الثانى الذى لعبته مصر خلال هذا العدوان جاء من خلال التصدى لمؤامرة وفكرة التهجير التى تعمل إسرائيل عليها والتى أعلنت عنها منذ اللحظة الأولى، ونحن على ثقة بأن مصر لن تسمح ولا تحت أى ظرف ولا تحت أى وضع بتمرير هذه المؤامرة مهما كانت الضغوط ومهما كانت المبررات ومهما كانت الأوضاع".

وتابع أن إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط ويظهر من سلوكها أنها غير ملزمة بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولى لذلك لا تهتم بقرارات المحاكم الدولية ولا تتعامل مع قرارات والمؤسسات الدولية بالاحترام المطلوب، وتعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكى غير المحدود لسياساتها وعدوانها لذلك فالولايات المتحدة هى التى تتحمل المسئولية الأولى عن جرائم إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل ضاقت ذرعا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لأنها تعتبر عنوانا لاستمرار المأساة الفلسطينية وعنوانا لغياب الحل السياسى القانونى الإنسانى الذى ينهى المأساة الفلسطينية وهى شاهد على وجود مشكلة وقضية اللاجئين لذلك إسرائيل تريد أن تطمس القضية وتمحو أى أثر لها من خلال محاولة إلغاء دور الأونروا.

وشدد على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولى بحيادية وبموضوعية وبعدالة تجاه القضية الفلسطينية وأن يضغط بما يكفى على دولة الإحتلال من أجل إنهاء هذه المأساة والالتزام بالقانون الدولى القائم على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 من أجل التوصل لتحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة.