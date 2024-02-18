أهلًا رمضان 2024..عروض مميزة وأسعار مخفضة في جميع محافظات مصر تعرف عليها الآن

أحمد جودة - القاهرة - أهلاً رمضان 2024 ..عروض مميزة وأسعار مخفضة في جميع محافظات مصر تعرف عليها الآن

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لتوفير كميات كبيرة من السكر لتوزيعها في منافذ ومعارض “أهلًا رمضان” المقرر انطلاقها منتصف شهر فبراير الحالي يتوقع أن يتم طرح السكر بسعر ميسر يبلغ 27 جنيها للكيلو بهدف توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

معارض اهلا رمضان 2024



وفقا لقانون حماية المستهلك يتعين على الموردين إلزاميا إعلام المستهلكين بجميع البيانات الأساسية حول المنتجات وذلك بما يتضمن مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الجوهرية وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة بناء على القيمة الأكبر من بينهما إشارة أي مبالغ إضافية للسعر بما في ذلك الضرائب المضافة بالإضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ونوع الخدمة ومكان تقديمها كما يجب أن يتم توضيح محاذير استخدام المنتج أو الخدمة والشروط والإجراءات المتعلقة بالتعاقد.

أماكن التي يقام فيها معرض اهلا رمضان



بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 15 فبراير 2024 تستضيف وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض “أهلا رمضان 2024” في محافظتي القاهرة والجيزة

1. حي شمال الجيزة: يتواجد 3 منافذ على شارع البوهي نهاية شارع الوحدة ومنفذ على شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي ومنفذ على شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

2. حي الوراق: يتمثل في 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق بالإضافة إلى منفذ بجوار مبنى الحي القديم.