أحمد جودة - القاهرة - تموين شهر مارس 2024.. خطوات سهلة للاستعلام عن نصيبك وإضافة المواليد الجدد

العديد من الاشخاص يتساءلون عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نصيب الفرد بالتموين فمن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن نصيب الفرد بسهولة فيتم تداول أخبار وشائعات تقول إن نصيب الفرد قد ازداد ولكن وزارة التموين قد أوضحت أن ذلك ليس صحيح وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024



أوضحت وزارة التموين أن نصيب الفرد يكون 50 جنيها فقط وبشأن الزيادة فإنه ليس هناك زيادة نصيب الفرد، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قالت إن الصرف الخاص بالسلع التموينية لشهر مارس سيكون بدءا من الأول من مارس حتى نهاية الشهر.

اضافه المواليد على بطاقات التموين



بعدما قمنا بالتعرف على كل ما يخص نصيب الفرد بالتموين يمكن أن نقول إنه يستطيع الأشخاص أن يقوموا بإضافة المواليد إذا كانوا مستحقين، حيث إن وزارة التموين قد نوهت وأوضحت أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة التي ينبغي توافرها في المواليد لكي يتم إضافتهم بالتموين، وفيما يلي الخطوات اللازمة للإضافة:

اذهب للموقع الرسمي الخاص بمصر الرقمية.

بعد ذلك أدخل اسم المستخدم والرمز السري ومن ثم سجل الدخول بالمنصة وبعد ذلك قم بانتقاء أيقونة خدمات التموين من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

انقر على زر إضافة أفراد أسرتي.

بعدها قم باختيار الرقم القومي الخاص بالمولود الذي ترغب في إضافته.

انتقي سبب الإضافة ومن ثم انقر على زر ضم، وبعدها سوف يكون بإمكانك متابعة الحالة الخاصة بطلب الإضافة بكل سهولة من خلال منصة مصر الرقمية.