استعلام سهل وسريع عن فاتورة الخط الأرضي 2024..و لا داعي للقلق من الزيادة

أحمد جودة - القاهرة - استعلام سهل وسريع عن فاتورة الخط الأرضي 2024.. لا داعي للقلق من الزيادة

بصورة دائمة ومستمرة يرتفع البحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث إن هذه الفاتورة تهم جميع المواطنين في تلك الفترة الجارية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد نوهت على أنه لا بد على جميع المواطنين تلك الفاتورة حتى لا يكون هناك غرامة مالية عليهم، هذا بجانب أنها أوضحت أنه من الممكن أن يتم سداد هذه الفاتورة بصورة إلكترونية بسهولة، كذلك أنها بينت أيضا أنه يمكن للمواطنين أن يستعلموا عن تلك الفاتورة بكل سهولة من خلال موقع الرسمي الذي يتعلق بها وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي



في الواقع أن الشركة المصرية للاتصالات قد بينت أنه يمكن للمواطنين أن يستعلموا عن فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع النقاط المقبلة:



الخطوة الأولى الذهاب إلى موقع الرسمي الخاص بشركة الاتصالات المصرية من هنا.

الخطوة الثانية إدخال كود المحافظة.

الخطوة الثالثة كتابة رقم التليفون الأرضي.

الخطوه الاخيره النقر على أيقونة استعلام.



سداد فاتورة التليفون الارضي



أوضحت شركة وى أنه من الممكن أن يتم دفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بصورة الكترونية عن طريق الموقع المتعلق بها إذ إنها أوضحت أنه يمكن أن يتم الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بها ومن ثم سداد الفاتورة بالنقر على أيقونة سداد، هذا بجانب أنها نوهت أنه لا ينبغي أن يتم التأخير عن موعد سداد الفاتورة لكي لا يتم فرض غرامة على المواطنين ومن ثم يتم فصل النت وتحويل الخط الاستقبال فحسب.