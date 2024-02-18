ضبط 30 طن سكر و17 ألف عبوة زيت طعام داخل مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة بقصد حجبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 05:34 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية، بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة 30 طن سكر، و16800 عبوة زيت طعام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.