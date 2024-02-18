«التموين» تعلن ضخ 500 طن سلع غذائية بمعارض «أهلا رمضان» بقنا يوميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 05:34 مساءً - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كل السلع الأساسية بمعارض «أهلا رمضان» في محافظة قنا، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30% عن مثيلاتها فى السوق المحلية، حيث تم انشاء 9 معارض «أهلا رمضان» فى المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتى على مستوى المدن بالمحافظة، كما أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض الواحد بمحافظة قنا 10 عارضين مقارنة بـ 7 للمعرض الواحد فى شهر رمضان الماضى كما أن حصة المعرض الرئيسى المقام فى بندر قنا من السلع التى يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتى السكر و الأرز بالإضافة إلى 800 كرتونة زيت يوميا كما تم مشاركة 10 سلاسل تجارية فى معارض «أهلا رمضان»، وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.