انت الأن تتابع خبر بشرة خير .. قرار عاجل من الحكومة بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدور المحوري للمجتمع المدني في مصر، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية الواعية لدوره في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، بالإضافة إلي المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024
- أوضحت الوزيرة أن جمهورية جديدة تؤسس على الشفافية ودعم جهود المجتمع المدني، وتعمل على إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني يُركز على حوكمة العمل الأهلي.
مبادرات المجتمع المدني في مجالات متعددة
- أشارت الوزيرة إلى وجود مبادرات عديدة للمجتمع المدني في مجال البيئة، وتكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلاً عن جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجالات متعددة.
دعم التعليم وتمكين الشباب
- أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتحمل دفع المصروفات المدرسية 4.8 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وقدمت 680 منحة دراسية لطلبة الكليات، وإنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.
أهمية تعزيز الوعي الإيجابي
- شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي ومواجهة الشائعات والتفكير السلبى والمتطرف، لما لهذه القضية من تأثير على التقدم.
- وجهت الوزيرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص على جهودهم في قطاع المسئولية المجتمعية.
- من جانبه، أكد اليسندرو فراكستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
- أشار فراكستى إلى أن زيادة نسبة الجوع وسوء التغذية يمثل عائقاً كبيراً في تحقيق التنمية، وأن تحقيق الأمن الغذائى يتطلب نهجاً متعدد الأوجه وتوفير حماية اجتماعية جيدة، موضحة أن منظمات المجتمع المدني كقنوات تواصل لتعزيز أصوات المواطنين الأكثر احتياجا، وشدد على أهمية عملها على المبادئ التي تعطي الأولوية للأشخاص الأكثر تضررا على هذا الكوكب.