انت الأن تتابع خبر بشرة خير .. قرار عاجل من الحكومة بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدور المحوري للمجتمع المدني في مصر، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية الواعية لدوره في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، بالإضافة إلي المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024

أوضحت الوزيرة أن جمهورية جديدة تؤسس على الشفافية ودعم جهود المجتمع المدني، وتعمل على إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني يُركز على حوكمة العمل الأهلي.

مبادرات المجتمع المدني في مجالات متعددة

أشارت الوزيرة إلى وجود مبادرات عديدة للمجتمع المدني في مجال البيئة، وتكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلاً عن جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجالات متعددة.

دعم التعليم وتمكين الشباب

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتحمل دفع المصروفات المدرسية 4.8 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وقدمت 680 منحة دراسية لطلبة الكليات، وإنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.

أهمية تعزيز الوعي الإيجابي