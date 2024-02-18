انت الأن تتابع خبر معاشات شهر مارس 2024 .. التأمنيات تكشف مصير الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر مارس 2024 يوم 1 و2 من الشهر المُقبل، وذلك بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وانتشرت عدد من الأقاويل التي تتحدث حول احتمالية تأجيل صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15% والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تحدد تلك الأقاويل الأسباب التي تؤدي إلي عدم صرف الزيادة الجديدة في شهر مارس القادم.

معاشات شهر مارس 2024

وأكدت هيئة التأمينات في بيان لها أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، يكون موعد الزيادة السنوية للمستحقين للمعاشات في شهر يوليو من كل عام بواقع زيادة 15% كحد أقصى، ولكنه سيتم تقديم موعد الصرف بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيتم البدء في صرف معاشات شهر مارس 2024 عبر عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المصري ومنافذ فوري، في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد

زيادة المعاشات 2024

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة في المعاشات وأجور العاملين في الدولة، على أن يكون الحد الأدنى للعاملين بالدولة 6 آلاف جنيه.

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