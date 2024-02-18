انت الأن تتابع خبر قبل رمضان .. الإسكان تفجر مفاجأة بشأن مشروع درة الوادى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع “درة الوادى” بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد المملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

ويهدف مشروع درة الوادى إلى توفير وحدات سكنية مُتكاملة الخدمات لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة.

مشروع درة الوادى