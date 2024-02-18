انت الأن تتابع خبر قبل رمضان .. الإسكان تفجر مفاجأة بشأن مشروع درة الوادى والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع “درة الوادى” بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد المملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.
- ويهدف مشروع درة الوادى إلى توفير وحدات سكنية مُتكاملة الخدمات لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة.
مشروع درة الوادى
- ويضم مشروع درة الوادى 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية وتتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور).
- وتم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل.